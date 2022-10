Festa Roma | ' Educazione Fisica' | il drama-thriller dove i genitori si fanno ' branco' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022), 21 ott. (Adnkronos) - "E' stato un pugno allo stomaco leggere certe cose e poi metterle in scena. I personaggi superano il limite della decenza. Quanto accade nel film è poi quello che accade nella società, di non rispettare le istituzioni e trasformare la vittima in carnefice, solo che nella realtà un po' è sempre velato da perbenismo ed". Le parole dell'attrice Raffaella Rea all'Adnkronos spiegano perfettamente il senso di '', il secondo lavoro per il cinema di Stefano Cipani tratto dal testo teatrale 'La palestra' (2013) di Giorgio Scianna, con sceneggiatura di Damiano e Fabio D'Innocenzo. Presentato oggi alla Festa del Cinema di, il film racconta la storia di un gruppo diconvocati dal preside nella palestra di una scuola media di ...