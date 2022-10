La Gazzetta dello Sport

...deiSports Days, lo sport per tutti, con 19 Camp allestiti nella Tourism Arena del lungomare Foro Italico di Palermo, invaso dai giovani (800 al via). Miti e ragazzi Un'autentica...Con questavogliamo dare sapori e sensazioni tipiche dell'autunno, dando risalto ai produttori e alle attività locali che porteranno in piazza la castagna in tutte le sue declinazioni. A questo ... Festa Gazzetta Sports Days a Palermo. Cairo: "Lo sport sta dando un'altra lezione di vita" Roccalumera – “Vogliamo restituire il calcio ai nostri giovani”, aveva dichiarato il presidente Ivan Lazzaro. E così è stato. Dopo quattro anni di forzata assenza dai campi “Roccalumera Calcio” torna ...Nella Calata 1 del porto sono stati oltre 5000 i visitatori della manifestazione organizzata dall’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio con il patrocinio del Comune di Taranto e il supporto di Fo ...