Festa del Cinema di Roma | sul red carpet la sfilata degli abiti haute couture ispirati alle ‘magiche’ Winx

(Di venerdì 21 ottobre 2022) L’alta moda ha incontrato il mondo della magia grazie: dopo la Milano Fashion Week, ieri le fate più famose del piccolo schermo, fiore all’occhiello del Made in Italy in tutto il mondo, sono atterrate sul reddell’attesissimadeldi, quest’anno alla sua 17° edizione. Per la prima volta hanno sfilato i seiad ogni singola, creati grazie alla straordinaria collaborazione che ha visto protagonisti, per la speciale occasione dei 18 anni diClub, gli studenti di Ferrari Fashion School, supportati dgiovani stiliste gemelle del brand Feleppa, Francesca e Veronica Feleppa. Ad accompagnare ...

RomaToday

Miti e ragazzi Un'autenticaricca di passione baciata dal sole estivocapoluogo siciliano. Tre giorni di pratica agonistica e tre giorni di talk con i campioni e le leggende come Giacomo ...Con tale decisione si è portato a termine un processo civile nato subito dopo l'ondamovimento ...i giurati a condannare Spacey per quanto avvenuto nell'appartamento dell'attore dopo una. ... Festa del Cinema di Roma 2022: red carpet, ospiti e programma del 21 ottobre Così l'attore conferma la sua fede biancoceleste Romolus II : Wiros e Ersilia, clip della seconda puntata della serie di Matteo Rovere Via alla Festa del Cinema con Il Colibrì. Favino: «Sono un uomo ...La presidente Manola Camilletti ha evidenziato in primis la necessità di reperire una sede adeguata dove attuare progetti mirati per gli iscritti, giovani con particolari esigenze, anche per inserirli ...