Fca Bank riceve due premi ai Motor Finance Europe Awards

Stellantis

BERLINO (GERMANIA) - Doppio successo perin occasione dei Motor Finance Europe Awards 2022, evento che ha riunito a Berlino i principali player internazionali del mondo del finanziamento auto. La Banca si è aggiudicata due premi: il ...... Stellantisvince due premi ai Motor Finance Europe Awards FCA Bank vince due premi ai Motor Finance Europe Awards: “Digital Innovation of the Year” e “Best ESG/Sustainability Initiative of the Year” • InstantCar, l’innovativo finanziamento auto a esito istantaneo, premiato come “Digital Innovation of the year”.Giacomo Carelli, CEO e General Manager di FCA Bank, è intervenuto all'evento con un lungo discorso intitolato "Discovering how electromobility with dedicated mobility solutions can allow everybody ...