Fatebenefratelli Isola Tiberina – Gemelli Isola si accende di rosa per la lotta contro i tumori

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nel suggestivo scenario dell’di Roma, l’Ospedalesi è acceso simbolicamente dia sostegno della Campagna Internazionale per la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno durante l’iniziativa2022. In questa occasione è stato inoltre presentata la nuova collaborazione tra due delle più importanti Breast Unit della Regione Lazio: la Breast Unit dell’Ospedale, coordinata dalla Dottoressa Tiziana Frittelli, e il Centro Integrato di Senologia del Policlinico Universitario A.IRCCS, diretto dal Professor Riccardo Masetti. Grazie alla collaborazione con la Carovana della ...

Agenzia ANSA

Si è tenuto ieri presso l'OspedaleGemelli "Tiberina il convegno "Prevenzione nel tumore alla mammella", nell'ambito dell'iniziativa #IsolaRosa2022 . Al termine, sono state accese luci rosa per illuminare l'...Nello scenario dell'Tiberina di Roma, l'OspedaleGemellisi è acceso simbolicamente di rosa a sostegno della campagna internazionale per la sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno durante l'iniziativa IsolaRosa ... Roma, il Fatebenefratelli Isola Tiberina - Gemelli Isola si accende di rosa - Italia Si è tenuto ieri presso l’Ospedale Fatebenefratelli Gemelli – Isola Tiberina il convegno “Prevenzione nel tumore alla mammella”, nell’ambito dell’iniziativa #IsolaRosa2022. Al termine, sono state acce ...Nello scenario dell'isola Tiberina di Roma, l'Ospedale Fatebenefratelli Gemelli Isola si è acceso simbolicamente di rosa a sostegno della campagna internazionale per la sensibilizzazione alla prevenzi ...