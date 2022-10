Faremo il ponte sullo stretto Candiani sul futuro del governo Meloni

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ilè nato. E c'è già chi pensa alle prime cose da fare. I progetti da realizzare nei prossimi cinque anni disono tanti e, di alcuni, si parla da tantissimo tempo. Nel corso della puntata di "Stasera Italia" andata in onda il 21 ottobre su Rete4 c'era ospite in collegamento anche il leghista Stefanoche ha sottolineato l'importanza del gioco di squadra per un esecutivo che voglia raggiungere risultati importanti. Stefanoannuncia che, tra le promesse da mantenere, c'è ildi Messina: "Abbiamo avuto milanesi a Palazzo Chigi che non hanno fatto tanto per la Lombardia e per il nord - dichiaradurante Stasera Italia - La nostra parte la...

Danilo Loria - - > Il ministro delle Infrastrutture Salvini: 'partire i lavori per ilsullo Stretto' 'sullo Stretto ed Alta Velocità in Calabria e Sicilia ', queste tra le priorità del neo Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini . In un ...sullo stretto tra i miei obiettivi. Se dopo 50 annipartire il cantiere e i lavori sara' un grande passo avanti per l'ingegneria nel mondo. Da domani a studiare i dossier". Cosi' Matteo ...