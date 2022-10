Expo Dubai | ricerca in Medio Oriente | dal Mur bando di 7 milioni di euro

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Da martedì 8 novembre sarà possibile presentare le proposte progettuali per partecipare alla selezione di ‘Legacy2020’, il progetto che intende contribuire al conseguimento degli obiettivi di internazionalizzazione dellafissati dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) attraverso la realizzazione di tre strutture per l’avvio e il primo sviluppo di progetti die alta formazione nella regionerientale. Così stabilisce ilpubblicato dal Ministero dell’Università e della(Mur) che dà attuazione al Decreto Interministeriale 937 del 4 agosto 2022. Le risorse complessive disponibili sono pari a 7di, di cui 2saranno stanziati per ciascuno degli ...

Il Sole 24 ORE

