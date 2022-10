Ex Barcellona | dopo la Mls si pensa già al ritorno in Europa

TORINOuna demolizione si portano via le macerie e si prova a ricostruire. Questo ha fatto la Juventus ... - Porto 0 - 3 21:00- Inter 3 - 3 21:00 Viktoria Plzen - Bayern M. 2 - 4 21:00 ......perso contro il Milan (3 - 2) il 3 settembre sia nella vittoria in Champions contro ila ... per ritrovare il ritmol'infortunio al ginocchio. PERCHÉ CORREA Tra Dzeko e Correa in ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...