Evocazioni e suggestioni nelle opere sul tempo sospeso di Luigi Salvatori

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Esistono artisti che hanno uno sguardo realistico sulla realtà osservata, che si sentono affascinati dal dettaglio, dall’insieme che possa essere testimone dello scorcio o del frangente ritratto; altri invece che affondano la propria emotività in atmosfere completamente distaccate da ciò che è contingente perché ciò che conta è la sostanza, l’essenza del sentire a prescindere dal riferimento da cui prende spunto. E poi vi sono quelli che sono in grado di lasciar vagare il proprio sguardo sui panorami quotidianamente davanti ai loro occhi andando però a scavareloro profondità, nei significati che hanno, e hanno avuto, nel corso del, testimoni di un continuo scorrere che ha permesso loro di assistere ai cambiamenti che la società ha subito, e continuerà a subire, dall’alto della loro immortalità e del loro svettare sulla vita. Lugi ...

OperaClick

... che presenterà il suo album di esordio "e invocazioni ". Si tratta di uno spettacolo ... lo spettacolo racconta una verità intima ed attuale, in grado di evocarediverse, nel ...... di ricette che si trasformano infamiliari, di gusti noti e rassicuranti, di situazioni ... stimolandoli a giocare sullecinematografiche per arricchire i propri menù con una "... Amsterdam - Concertgebouw: L'Orchestra del Diciottesimo Secolo e la Capella Amsterdam in concerto Un programma tutto incentrato sul ricordo e sulla commorazione quello presentato dall’Orchestra del Diciottesimo Secolo (Orkest van den Achttiende Eeuw) e dalla Capella Amsterdam sotto la direzione di ...L’onirismo di David Lynch non è nuovo a coloro che hanno da sempre seguito il suo cinema o a chi si è imbattuto per caso nei suoi lavori dalle forme più enigmatiche utilizzate dal geniale regista amer ...