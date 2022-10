Eurolega basket | quarta giornata | Milano sugli scudi | Bologna male

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Sei partite inin questache ieri ha mandato in campo la penultima tornata e oggi, invece, concluderà definitivamente queste sfide completando il turno. Nelle partite andate in scena ieri c’erano anche le uniche due italiane impegnate nella massima competizione europea della pallacanestro europea: Olimpiafesteggia nuovamente per la seconda volta consecutiva, mentre Virtus Segafredoè l’altra faccia della stessa medaglia avendo incassando la seconda sconfitta di seguito in questa settimana davvero tremenda per gli emiliani. Ecco cosa è successo sui vari parquet in giro per il Vecchio Continente.: ecco cosa è successo nella penultima ...

Partizan surclassa la Virtus Bologna 90 - 62 e trova la prima vittoria indopo aver perso le prime tre partite. Passo indietro per la Virtus, mai in partita e mai in fiducia dal campo con un brutto 22% dall'arco. Nunnally top scorer dell'incontro con 20 punti in ...Il video con gli highlights di Bayern Monaco - Olimpia Milano 81 - 83 , match valido per l'2022/2023. Importante successo per la squadra di Messina, che batte i bavaresi in un finale clamorosamente thriller. Una vittoria davvero fondamentale per l'Armani, che rialza così la testa ...Audi Dome e Billy Baron. L'eroe della tripla che ha sancito il definitivo sorpasso dell'Olimpia Milano sul Bayern ai microfoni di Eleven Sports: "E' stato chiaramente ...