EuroBasket 2023 Women Qualifiers | a novembre azzurre impegnate a Napoli con Svizzera e Slovacchia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ledel basket sono pronte a tornare in campo al PalaBarbuto di, sede che ospiterà i prossimi due impegni delle. La Nazionale Italiana, in vista della rassegna continentale che si svolgerà n Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno, affronterannorispettivamente il 24 e il 27, sempre alle ore 19:00. Le ragazze guidate dal ct Lino Lardo sono reduci dalle due vittorie controe Lussemburgo e ora vanno a caccia del pass per la fase finale del torneo. La Nazionale Femminile è scesa in campo asoltanto tre volte nel corso della sua storia e le prime due uscite sono state in occasione di gare ...

Sarà il PalaBarbuto di Napoli a ospitare i prossimi due impegni degli EuroBasket 2023 Women Qualifiers, in vista dell'Europeo che si disputerà in Slovenia e Israele dal 15 al 25 giugno del prossimo anno. Le azzurre scenderanno in campo il 24 novembre contro la Svizzera e il 27 novembre contro la Slovacchia, sempre alle ore 19:00. La Nazionale Femminile è reduce dalle due vittorie contro Lussemburgo e ora va a caccia del pass per la fase finale del torneo.