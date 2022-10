Eugenia Maria Roccella | chi è il Ministro della Famiglia | età | la sua politica | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 21 ottobre 2022), nasce a Bologna, il 15 novembre 1953. E’ una giornalista eitaliana. Ha ricoperto l’incarico di sottosegretario al Ministerosalute nel Governo Berlusconi IV.e i movimenti cattolici Durante gli Anni ’70, è leader del Movimento di LiberazioneDonna, portando avanti temi come le battaglie femministe, l’aborto, contro la violenza sulle donne, per la modifica del diritto di, per le pari opportunità. Allo stesso tempo, milita nel giro del Partito Radicale, essendo figlia del fondatore Franco. Negli Anni ’80, la suavede un cambiamento profondo e abbandona i Radicali. Nel 1997 si avvicina a ...