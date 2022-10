Estrazione Eurojackpot di Oggi | i numeri vincenti di Martedì 18 Ottobre 2022

(Di venerdì 21 ottobre 2022)e? il primo gioco a jackpot al quale partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario. Cos’èè una lotteria a premi, grazie alla quale è possibile coronare il sogno di vincere fino a 90 milioni di euro. Il nome “” non ci si riferisce (soltanto) alla valuta in cui è erogato il montepremi, ma si riferisce anche e soprattutto ai paesi partecipanti al concorso, ovvero: Italia, Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. L’diavviene ogni venerdi? alle 21.00. Scopri tutte le estrazioni di questo mese Giocare e? semplicissimo: basta mettere in gioco almeno 5 ...

: RICCO MONTEPREMI Siamo finalmente arrivati a venerdì e, come d'abitudine, è arrivato il momento di una nuova, attesissima,dell'. In palio in questo ...di oggi, venerdì 21 ottobre 2022 . Stasera, come ogni venerdì, torna il concorso della lotteria Europea ed 'internazionale', il gioco nato nel marzo 2012 che ...Eurojackpot: estrazione dei sette numeri vincenti per la giornata di oggi, venerdì 21 ottobre, concorso numero 72 del 2022.Oggi - venerdì 21 ottobre 2022 - secondo appuntamento della settimana con l'estrazione di Eurojackpot , il concorso che coinvolge ...