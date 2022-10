Esoscheletri per il «Super Soldato»

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Pare l’incrocio tra l’arma segreta di un manga giapponese e un tutore per le ginocchia, ma in realtà il suo funzionamento è più simile a quello di una bicicletta a pedalata assistita. Il suo sperimentatore, Ted Maciuba, vicecapo della robotica presso l’ufficio tecnologico dell’esercito americano, ha detto di essere stato ispirato dalla lettura del romanzo di fantascienza di Robert Heinlein “Starship Troopers”, in cui i soldati indossano armature potenziate, scritto più di 50 anni fa. Ma non è l’unico esempio ed anche il cinema ci ha proposto idee simili, come la Exosuit che Sigourney Weaver usava in “Alien”, ma il concetto generale, usare la tecnologia per dare una spinta ai muscoli e alle ossa umane durante il lavoro faticoso, è sempre lo stesso. L'esercito Usa, e in particolare i soldati della I soldati della Decima divisione da montagna, sarebbero infatti interessati a sviluppare ...