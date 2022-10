“Escludeteci dai Mondiali in Qatar” | lettera a sorpresa alla FIFA

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 21 ottobre 2022) A poco meno di un mese dall’inaugurazione deiin, una nazionale qualificata vorrebbe auto-escludersi dcompetizione. Secondo quanto riportato dBBC, una selezione di calciatori e sportivi iraniani avrebbe infatti presentato una, chiedendo di non far partecipare la selezione calcistica dell’Iranprossima Coppa del Mondo. La motivazione che li avrebbe spinti a formulare una tale richiesta deriva dalle numerosissime polemiche sorte nei confronti del regime della Repubblica Islamica a seguito della morte di Mahsa Amini, la giovane ventiduenne deceduta in carcere lo scorso 16 settembre, dopo l’arresto per non aver indossato correttamente il velo. Iran EsclusioneIran, ...