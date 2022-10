Enzo Miccio | fisico scolpito | ecco la trasformazione del wedding planner

, come mai prima d'ora. Il wedding planner più famoso d'Italia ha pubblicato sui social uno scatto post palestra totalmente a torso nudo , mettendo in evidenza il fisico scolpito e in ...Via camicia e papillon. Il conduttore e wedding planner si immortala su Instagram dopo la lezione in ...Mentre la nona stagione di Pechino Express va in onda su TV8, per la decima si avvicina il momento delle riprese e cominciano ad arrivare le prime indiscrezioni sul cast. A quanto pare sarebbero pront ...Miccio deve essersi dato parecchio da fare in palestra, a giudicare dal confronto con alcuni scatti a torno nudo risalenti a qualche tempo prima ...