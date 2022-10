Enzo Miccio è un palestrato e ce lo teneva nascosto | le immagini dei suoi addominali incredibili

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Abbiamo unin più sul territorio italiano, e non è il primoche ci verrebbe in mente, anche perché si tratta di qualcuno che spesso si mostra in abiti sartoriali e non è solito girare a torso nudo. Se non mi credete, provate a guardare le stories didei tempi recenti., leche nessuno si aspetta Voi ve lo immaginate sempre con completi da wedding planner, panciotti, e invece, sotto quelle camicie di seta, nasconde degliinsospettabili. A dire il vero, si dovrebbero sospettare: è lo stessoche condivide spessodi lui in palestra, che si forgia il fisico con ...