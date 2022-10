(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Il presidenteè uno che sa fare il suo mestiere, con autorevolezza e capacità di sintesi. Lo ha fatto anche questa volta in Europa, alzando la voce per riportare tutti con i piedi per terra. L'UE ha trovato l'sul tetto al prezzo del gas, ha messo in campo 40 miliardi per il sostegno alle imprese, ha fatto quello che deve fare, essere la casa di tutti.a noi, maanche la sua leadeship all'Europa". Lo scrive sui social il presidente di IV, Ettore

...e liberali durante il dibattito in corso alla plenaria dell'Eurocamera di Strasburgo sull'e ... Ore 09:30 -: "Centrodestra ora non è più all'opposizione" "Non mi preoccupo del giorno in ...... perché il nucleare significapulita, sicura e bollette della luce meno care". Così il ... Beh, perché non oggi ETTORE MANO TESA Il presidente di Italia Viva Ettorespiega in un'... Energia: Rosato, ‘accordo in Ue, leadership Draghi mancherà’ Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Il presidente Draghi è uno che sa fare il suo mestiere, con autorevolezza e capacità di sintesi. Lo ha fatto anche questa volta in Europa, alzando la voce per ..."Non so come saranno le altre opposizioni, ma so come sarà la nostra: intransigente e incalzerà moltissimo sui temi fondamentali." Così a Skytg24 il Presidente di Italia Viva, Ettore Rosato. "Dovranno ...