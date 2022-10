Energia | accordo a vertice Ue su price cap dinamico

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – I capi di Stato e di governo dell’Ue hanno raggiunto a tarda notte a Bruxelles unsulle conclusioni del Consiglio europeo in materia di. In particolare i leader invitano la Commissione e il Consiglio a presentare “urgentemente decisioni concrete” su un “corridoiotemporaneo” per limitare “immediatamente” i rialzi “eccessivi” dei prezzi del gas. Dall’ acquisto congiunto volontario di gasall’eliminazione dei fattori che amplificano la volatilità dei prezzi passando per maggiori sforzi per risparmiare. Von der Leyen “Ora abbiamo una roadmap molto buona e molto solida per lavorare sui prezzi dell’”. I leader Ue “ci hanno dato le linee guida strategiche che volevamo sulle proposte presentate martedì scorso. Continueremo a lavorarci martedì prossimo ...