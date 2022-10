Empoli travolto dalla Juve | 4-0 Allegri respira | per Zanetti notte fonda Pagelle

... col giocatore neroverde che tocca con la mano prima di essere. Aspre le lamentele di ...UDINESE 21 ROMA +1 21 INTER 18 INTER 18 JUVENTUS 16 JUVENTUS - 1 17 SASSUOLO 12 SPEZIA - 4 13......e Spezia e una in trasferta contro l'Inter). Sicuramente fu il periodo peggiore per la ...Mondiale in Qatar Come se non bastassero il terribile inizio di stagione che ha letteralmente...La Juventus travolge l'Empoli per 4-0 nel match dell'Allianz Stadium: le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri ...TORINO - Dopo la vittoria nel derby contro il Torino, la squadra di Massimiliano Allegri torna in campo e guadagna i tre punti. Sono quattro le marcature contro l'Empoli, che portano la firma di Kean, ...