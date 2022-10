Emissioni - Standard Euro 7 troppo costosi | Bruxelles abbandona le nuove norme

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La tanto temuta normativa7 potrebbe, alla fine, non vedere la luce. La testata Politico ha, infatti, ottenuto una bozza del nuovo regolamento da mesi allo studio della Commissionepea, da cui emerge l'intenzione del massimo organo esecutivo della Ue di cancellare i suoi propositi di drastico inasprimento degliemissivi per auto e furgoni. Il documento, che dopo quattro anni di lavori e numerosi rinvii sarà pubblicato il 9 novembre, suggerisce, invece, parametri simili a quelli attualmente in vigore con la normativa6.costoso. La Commissione avrebbe deciso di ridurre le sue pretese dopo un'analisi dell'attuale situazione economica e geopolitica e delle conseguenze del rincaro di energia e materie prime. L'attuale contesto, stando a quanto scritto da Politico sulla base ...

