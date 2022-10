Elnaz Rekabi | l' atleta iraniana senza velo è agli arresti domiciliari

, 33 anni, aveva fatto una dichiarazione dopo la gara affermando che il foulard le era caduto 'inavvertitamente'. 'Le autorità hanno minacciato di sequestrare i beni della sua famiglia se ...La scalatrice iraniana, c he aveva gareggiato in Corea del Sud senza indossare il velo, è stata messa agli arresti domiciliari. Citando una 'fonte informata', la Bbc Persian ha detto cheè stata messa ...L'atleta aveva gareggiato in Corea del Sud a capo scoperto. Poi le scuse su Instagram ("il copricapo mi è caduto") ma a Teheran scattano gli arresti ...La BBC Persian ha detto che Rekabi è stata messa sotto pressione per fare una "confessione forzata", dopo il suo ritorno mercoledì dai Campionati asiatici di arrampicata sportiva a Seoul ...