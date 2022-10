Ed il grillino non eletto vuole restare attaccato al Parlamento

Leggi su panorama

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Non sei stato ri? Niente paura: spunta il contratto di consulenza. L’ultima voce che gira nel nuovosul destino dei cosiddetti “trombati” del Movimento Cinque Stelle riguarda la raffinata arte che trasforma gli sconfitti in riciclati. La voce che arriva dal Palazzo – non ufficiale, ma proveniente da fonti rispettabili – consiste in questo: alcuni ex grillini usciti sconfitti dal voto stanno per fondare una società di “tutoraggio” per i nuovi eletti. In pratica, i cinque stelle rimasti senza poltrona svolgeranno servizi di consulenza per i cinque stelle che la poltrona ce l’hanno: gli insegneranno come funziona la vita parlamentare, le commissioni, il voto, le trattative e quant’altro. Immaginiamo che per questo lavoro di docenza verrà riconosciuto un compenso, e ragioneche a pagare sarà lo stesso Movimento ...