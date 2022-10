Ecco TaTaTu | il social italiano che ti paga per usarlo

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Si chiama, ed è un nuovonetwork, fondato da Andrea Iervolino, che potrebbe presto rivoluzionare il web. A differenza di tutti gli altri concorrenti, infatti, permette agli iscritti di guadagnare attraverso ogni azioni. Tanto i creatori di contenuti quanto gli utenti ricevono crediti che poi possono spendere come meglio credono all’interno di un circuito e, molto presto, anche fuori dalla piattaforma. La società è sbarcata ieri all’Euronext di Parigi, con le azioni che hanno guadagnato il 67,5%, per una capitalizzazione finale di 2,7 miliardi di euro. La capitalizzazione iniziale diera di circa 1,6 miliardi di euro, e il suo debutto stellare sul mercato europeo dimostra il grande interesse degli investitori e del mondo delle imprese nei confronti di questo innovativo ...

in cosa consiste e quali sono le differenze con i social convenzionali. Cosa èè un social network italiano, fondato dall'imprenditore Andrea Iervolino. Le azioni della società ..."L'utente può fare esattamente tutto ciò che è possibile fare sugli altri social", spiega Andrea Iervolino, Ceo e fondatore di. "Ha un suo profilo, segue ed è seguito da altre persone, può ... Il social TaTaTu sbarca alla Borsa di Parigi e vale già 2,7 miliardi: ecco cos’è il social fondato e guidato da Andrea Iervolino premia gli utenti in base al tempo trascorso sulla piattaforma. Il 19 ottobre il debuttato in quotazione diretta all’Euronext Growth Paris con chiusura ...