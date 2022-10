Ecco chi sono i ministri del governo Meloni

sono Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine delle consultazioni, ha conferito l'incarico a formare il governo a Giorgia Meloni che ha accettato e ha presentato l'elenco ...sono Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al termine delle consultazioni, ha conferito l'incarico a formare il governo a Giorgia Meloni che ha accettato e ha presentato l'elenco ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Giorgia Meloni è una delle donne più importanti della politica del nostro Paese, e la sua vita pubblica e privata ...