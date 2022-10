E vai col Maalox Boldrini in tilt per i nuovi nomi dei ministeri | «Destra retrograda»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 21 ottobre 2022) C’è l’ora dei Pavesini e c’è l’ora del. A reclamizzare i primi era Topo Gigio in persona per la gioia dei più piccini. Un’ottima testimonial per il secondo potrebbe invece diventare Laura, costretta – immaginiamo – ad ingurgitarne dosi industriali dopo l’avvento in Italia del primo governo a trazionee, per di più, guidato da una donna, Giorgia Meloni. Di quest’ultima novità, una super-femminista come l’ex-presidenta della Camera avrebbe dovuto non diciamo gioirne ma neanche dolersene, come ha invece fatto. Al punto che la premier non aveva fatto in tempo a leggere la lista dei ministri con annessa nuova nomenclatura di alcuni dicasteri che già i social traboccavano degli acidi commenti della. «Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare… che vuol dire? Metteranno fuori ...