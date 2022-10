Droga | sempre più giovani tra gli oltre 123mila assistiti nel 2021

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - Si abbassa l'età dei tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici per le dipendenze (Serd). I nuovi utenti hanno infatti un'età media di circa 34 anni, contro i 43 circa dei vecchi utenti. In generale si tratta di maschi (il rapporto è di una donna ogni 6 uomini), di nazionalità italiana. E' l'dentikit che emerge dal 'Rapporto tossicodipendenze' per l'anno, analisi a livello nazionale dei dati rilevati attraverso il Sistema informativo nazionale per le dipendenze (Sind), pubblicato sul sito del ministero della Salute. Lo scorso anno, si legge nel report, "i servizi in Italia hanno assistito complessivamente 123.871 soggetti dipendenti da sostanze (su un totale di 203.920 contatti), di cui 15.653 sono nuovi utenti (12,6%) e 108.218 sono soggetti già in carico o rientrati dagli anni precedenti". Circa l'86% dei pazienti totali ...