Dopo la copertina che ridicolizza l' Italia | l' Economist ne ha di strada da fare

(Di venerdì 21 ottobre 2022) L’ha rivendicato inuna nuova capacità del Regno Unito di emulare il ridicolo d’. Eh, ne devonodi. Noi siamo gente di spirito millenario. Sappiamo ridere di cuore di Berlusconi e di Cosa nostra. Sappiamo ridere di Berlusconi e di Putin. Sappiamo ridere. C’è una guerra in Europa. Terribile di violazioni, di carneficine, di crimini, di distruzioni, di umiliazioni. Noi sappiamo riderne. I parlamentari di Forzache hanno applaudito euforicamente Berlusconi che chiedeva alla bocca sua di non dire che cosa pensasse di Zelensky? Che diceva il suo rammarico per la mancata liquidazione di Zelensky da parte delle persone perbene? Sono i bravi delegati della miriade di eroine ed eroi, nemici purissimi di tutte le guerre, i quali hanno tenuto un giorno ...

...ironico anche che Truss annunci le dimissioni nel giorno in cui l' Economist la ritrae in...un programma economico da scontro frontale con i mercati, passa il volante al cancelliere ......dobbiamo portare un quadernino a quadretti numero 4 coi fogli riciclati e i Pokémon sulla'... Orsi"6 anni di chiusura, indetta la gara di appalto da oltre 1,3 milioni di euro per riaprire ...Noi siamo gente di spirito millenario. Sappiamo ridere di cuore di Berlusconi e di Cosa nostra. Sappiamo ridere di Berlusconi e di Putin. Sappiamo ridere. Vedi i parlamentari di Forza Italia che, al C ...L’Economist ha titolato in copertina “Britaly”, per dire che la Gran Bretagna sta diventando come l’Italia. Ma l’autorevole settimanale si sbaglia: la ...