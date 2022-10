Donna muore in casa | arrestato il marito | ' Le ha messo una mano avanti alla bocca e l' ha soffocata'

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tragedia questa mattina a Senigallia , in una villetta in Strada della foresta: unadi 77 anni, Valeria Baldini , è stata trovata morta in un'abitazione unifamiliare in frazione Filetto. L'...

Esplode la bombola di gas, crolla la casa:ustionata e sepolta sotto le macerie Uccide quattro ragazzi, scarcerato dopo una settimana per una notifica errata L'uomo avrebbe riferito di averle ...Gatti abbandonati in casa, tre sopravvivono mentre uno: denunciata unaa Modena 28 Settembre 2022Tragedia questa mattina a Senigallia, in una villetta in Strada della foresta: una donna di 77 anni, Valeria Baldini, è stata trovata morta in ...Una donna di 77 anni è morta nella sua casa di Senigallia mentre faceva colazione: l’ipotesi è soffocamento, ma il marito e il figlio sono ...