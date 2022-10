Don Pino Puglisi | Ecco come riusciva a rendere felici i giovani

Giornale di Sicilia

... alle 15 per i bambini, alle 17 per adulti e ragazzi " Tutte le informazioni MACCAGNO CONE ...- La Corale Arnatese e l'Orchestra Canova in scena al Condominio di Gallarate per far rivivere il...Padre, un padre colmo d'amore per ogni figlio. Nel libro A testa alta,Giuseppe Puglisi: storia di un eroe solitario (Einaudi, 2003), troviamo un esemplare racconto del rapporto che riusciva ... Palermo, addio all’asilo di don Pino Puglisi a Brancaccio Sacerdote esemplare, viene vigliaccamente ucciso dai mafiosi per il suo impegno coi giovani. Uccidendolo, credevano di averlo sconfitto. Ma è stato lui a vincere, con Cristo Risorto.Presso la Sede di Palermo si è svolta la Sessione autunnale della Conferenza Episcopale Siciliana. Ha presieduto i lavori S.E. Mons. Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale ...