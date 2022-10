Distretti industriali | l' Italia fa meglio della Germania - Economia - quotidiano net

(Di venerdì 21 ottobre 2022) In sei mesi, le esportazioni sono aumentate del 18%, raggiungendo il record storico di 76 miliardi di euro mentre 125 comprensori su 158 hanno superato i livelli pre ...

In sei mesi, le esportazioni sono aumentate del 18%, raggiungendo il record storico di 76 miliardi di euro mentre 125 comprensori su 158 hanno superato i livelli pre ...Simbiosi ad esempio progetta e implementa la trasformazione di industria e territorio in...mette il territorio al centro della sperimentazione Grazie agli scarti delle filiere... Distretti industriali: l'Italia fa meglio della Germania In sei mesi, le esportazioni sono aumentate del 18%, raggiungendo il record storico di 76 miliardi di euro mentre 125 comprensori su 158 hanno superato i livelli pre pandemia ...Dalla moda all'agricoltura, i distretti industriali toscani sono un territorio fertile per la produzione italiana. Lo sa bene Attila Kiss, ceo di Florence Group, una piattaforma ...