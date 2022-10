DIRETTA Juventus-Empoli | segui la partita LIVE

(Di venerdì 21 ottobre 2022) All’Allianz Stadium scendono in campoednell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A Lacerca la seconda vittoria consecutiva dopo quella nel derby con il Torino. Contro l’, Allegri si affida alla difesa a tre con il ritorno di Leonardo Bonucci. In avanti, spazio a Kean in coppia con Vlahovic per sfruttare i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Dopo la vittoria di misura nel derby contro il Torino, primo successo esterno della stagione, lacerca il secondo successo di fila in campionato, mini - striscia finora sempre mancata in ......contro unaconcorrente per la salvezza come il Monza di Raffaele Palladino. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell'Allianz Stadium di Torino. FORMAZIONI UFFICIALI- ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La squadra bianconera scenderà in campo contro i toscani nella partita valevole per l’undicesima giornata di serie a ...