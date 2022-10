Diretta governo | oggi Centrodestra al Colle | stasera l' incarico a Meloni

(Di venerdì 21 ottobre 2022) 2022 - 10 - 21 08:27:02 Lupi: Berlusconi saprà fare un passo indietro Le acque sono agitate nella maggioranza. 'Le fibrillazioni, prima che nasca un, sono fisiologiche - dichiara in un'...

...Giorgia Meloni parlerà a nome della coalizione Ladella giornata politica di oggi, venerdì 21 ottobre 2022. Seconda giornata di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo. ...Il nuovoche si appresta a nascere lavorerà in continuità con quello Draghi: 'IlDraghi ha applicato una politica che èemanazione di quei valori a cui è ancora Forza Italia. ...Il consigliere di Zelensky: il leader di Forza Italia beve vodka mentre Meloni dimostra quali sono le sfide e i veri principi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...