DIRETTA | Governo Meloni | ecco la lista dei ministri IN AGGIORNAMENTO

La leader di FdI Giorgia Meloni è arrivata alle 16.30 al Quirinale per ricevere l'incarico di formare ildal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni è giunta nel cortile d'onore del palazzo a bordo di una Cinquecento bianca, accompagnata dalla portavoce e dalla segretaria ...Ladal Quirinale , sul nostro notiziario - in abbonamento ROMA (Public Policy) - Il colloquio ... alle 16.30, per l'incarico di. Incontro tuttora in corso, per un incarico che, secondo ...Il capo dello Stato l’ha convocata dopo aver completato le consultazioni per la formazione del nuovo governo. – foto ufficio stampa ... Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua ...Stamani la consultazione della coalizione di centrodestra: indicazione unanime per la presidente di Fratelli d'Italia. Berlusconi: daremo al nostro Paese un governo forte e coeso. Salvini: la squadra ...