Dimissioni Truss | Boris Johnson pronto a riprendere il suo posto

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Dopo ledi Liz, avvenute ieri dopo appena 44 giorni di governo,ha interrotto le sue vacanze della Repubblica Dominiciana per rientrare a Londra. L’ex premier che si è dimesso poco più di un mese e mezzo fa dopo lo scandalo delle feste durante il lockdown, èil L'articolo proviene da Inews24.it.

La grave crisi politica che si è aperta nel Regno Unito e che ha costretto allela premier (ormai ex) britannica Liz, nella giornata di ieri, dopo il disastroso piano di maxi tagli alle tasse bocciato dai mercati e stralciato quasi del tutto in un imbarazzante ...In osservazione anche la sterlina, dopo ledi ieri del premier Liz. La coppia GBP/USD va sotto l'1,1200, con gli investitori che valutano le deludenti vendite al dettaglio nel Regno ...La sterlina britannica potrebbe beneficiare dalle dimissioni di Liz Truss dando inizio a un nuovo trend rialzista A giudicare dall'andamento dei mercati, sembrerebbe di no.Ebbene sì, la politica conservatrice ha perso la simpatica sfida con una lattuga (e la redazione del Daily Star esulta) ...