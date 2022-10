Di Battista contro il Pd | «Scatenano la vendetta della vodka perché Berlusconi si discosta dalla narrazione Nato sull’Ucraina»

Leggi su open.online

(Di venerdì 21 ottobre 2022) L’ex deputato M5s Alessandro Diall’attacco del Partito Democratico. Ieri la deputata Pd Lia Quartapelle ha annunciato un’interrogazione parlamentare nei confronti del governo per le 20 bottiglie diche Silvioha detto di aver ricevuto in regalo da Vladimir Putin (contraccambiando con del lambrusco). Lo scrittore va all’attacco su Facebook: «Alla statista de noantri potrei dire che il suo segretario di partito, “occhi di tigre” Enrico Letta con Putin firmò 28 accordi e lo fece dopo la guerra in Cecenia e l’assassinioPolitkovskaja. Potrei dirle che un governo al quale lei diede decine di volte la fiducia, il governo Renzi, nel 2015 autorizzò una maxi-vendita di blindati a Mosca nonostante fosse in vigore da luglio 2014 un embargo a seguito dell’annessioneCrimea. ...