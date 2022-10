Descendant | l’ultima nave schiavista | su Netflix in streaming da oggi

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 21 ottobre 2022): l'ultima, il documentario di Margaret Brown sulla brutale tratta degli schiavi africani, sbarca suinda21 ottobre 2022.: l'ultima, il documentario di Margaret Brown sulla brutale tratta degli schiavi africani, sbarca suinda21 ottobre 2022. La documentarista Margaret Brown ("The Order of Myths", "The Great Invisible") torna nella sua città natale di Mobile, in Alabama, per seguire la ricerca e la storica scoperta della Clotilda, l'ultimaad arrivare negli Stati Uniti con a bordo un carico illegale di schiavi africani. Dopo un secolo di segreti e ipotesi, la ...