" Denise è figlia mia". Tony Pipitone contro Piera Maggio

(Di venerdì 21 ottobre 2022) " Da almeno un anno ricevo attacchi pesantissimi da lei - dichiarariferendosi all'ex moglie, come riporta Tgcom24 - Attacchi che, a mio avviso, non fanno buona luce neppure a. Nel suo ...

... Piera Maggio ripercorre diverse tappe della sua vita, dall'infanzia all'incontro con Tony, fino ai problemi in famiglia, l'incontro con Piero e naturalmente il rapimento della. Nel ...Toni Pipitone , che legalmente è ancora a tutti gli effetti padre diPipitone (naturale di Piero Pulizzi ), ha attaccato in lacrime Piera Maggio , la mamma della bimba scomparsa a poco meno di 4 anni da Mazara del Vallo il 1° settembre del 2004. "Ha ...Toni Pipitone contro Piera Maggio: "mi fa apparire come un padre snaturato". Lo sfogo del padre di Denise, scomparsa nel 2004 ...Tony Pipitone critica Piera Maggio per il suo libro: cosa dice l'uomo sulla famiglia e sulle piste relative alla scomparsa di Denise ...