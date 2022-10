Debra Bernier e le sue stupende sculture nascono da tronchi e radici richiamando lo spirito della terra

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 21 ottobre 2022)è una straordinaria artista che vive nella capitaleprovincia canadeseColumbia Britannica, Victoria. La sua esperienza artistica si caratterizza per un uso assai sapiente ed evocativo dei materiali che la natura può offrire: legno portato a riva dal mare, conchiglie, argilla. Il legno che adopera non deve per forza essere “nobile”, vanno benissimo anche i frammenti che la risacca getta sulla spiaggia la mattina. Il suo approccio alla scultura è un po’ quello di Michelangelo, nel senso che in ogni pezzo di legnovede la figura che vi è contenuta, racchiusa o, potremmo anche dire, “prigioniera”. Spiega infatti lei: “Quando lavoro col legno portato dal mare, non comincio mai con una tela bianca. Ogni pezzo di legno è già una scultura, creata dalle carezze delle onde e ...