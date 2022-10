De Winter allo Stadium da avversario | esame per un futuro bianconero

Una serata da "ospite" in casa propria, dove potrebbe tornare presto per rimanerci tanti anni ancora. Koni Desarà il principale osservato speciale del match tra Juve ed Empoli, nel contesto dell'Allianz Stadium che l'8 dicembre dell'anno scorso l'ha visto già protagonista in Champions League con la ...... ecco allora Vicario in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Stojanovic, De, ... ma sono tre ballottaggi aperti, quindi con ben sei uomini che sperano di partite titolariStadium. ...Il difensore belga in prestito all'Empoli torna da avversario: "È bello sfidare la tua squadra. Empoli per crescere, venerdì dovremo stare attenti a... Rabiot". Giovedì l'intervista su Tuttosport in e ...La sfida di uno pneumatico invernale come lo iON Winter appositamente per vetture EV è sicuramente impegnativa: alte prestazioni, elevata capacità di carico, poca resistenza al rotolamento. Ecco come ...