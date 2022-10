Damiano dei Maneskin | rivelazione shock | “Con The Loneliest ho pensato di morire”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Sul set di Thedeiho seriamente avuto paura di, ecco cosa ha raccontato il cantante Nei giorni scorsi è uscito il video del nuovo singolo dei, intitolato The, alla fine del quale si vedeDavid che muore annegato. Il frontman della famosa e amatissima band durante una live su Youtube si è lasciato sfuggire una scioccante rivelzione. Di che si tratta? Ha davvero creduto diDavid (Screenshot da Instagram)Il noto e amatissimo cantante ha rivelato che Theè la canzone più personale che ha scritto fino ad ora ed è molto fiero del pezzo. Ad oggi è pronto ad aprirsi perché non si sente più insicuro ed è contento che stia ...

... azione dopo azione , dal nostro giornale con un live già a disposizionelettori da venerdì e ...Franzetti.franzetti@varesenews.it VareseNews è da anni una realtà editoriale, ...... Ernst Knam,Carrara e Tommaso Foglia avranno il compito di commentare l'esecuzione delle ricette da parteconcorrenti ancora in gara. Chi sarà il nuovo eliminato Lo scopriremo nel corso ...Metti una coppia, una passione comune e un gruppo di amici che danno vita a un sogno rimasto per troppo tempo nel cassetto: ecco come nasce LUDICAMente, l'associazione di promozione sociale, che porta ...Un’esperienza turistico-sportiva unica nel Centro Italia è quella che si troveranno a provare per la prima volta i tanti ciclisti in arrivo da ogni parte d’Italia e non solo. C’è infatti già grande fe ...