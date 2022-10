Da Tangentopoli al Mose Chi è Carlo Nordio | magistrato controcorrente

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ha il piglio determinato della gente del Nord. Trevigiano di nascita,è il nuovo ministro della Giustizia. Nato nel 1947, è entrato in magistratura nel 1977. Gli anni in cui in Italia infuriavano scontri politici a suon di piombo. È stato procuratore aggiunto a Venezia e si occupò dello scandalo legato al. La sua carriera è stata consacrata negli anni ‘80. Agli atti rimangono le sue inchieste legate al terrorismo rosso e ai sequestri di persona. Anche nell’ambito dell’inchiesta Mani Pulite, si distinse occupandosi del troncone legato alle cooperative Rosse.senz’altro. Anzi, le correnti del sistema giudiziario, proprio non le digerisce. Idem dicasi per le logiche che da questo sistema traggono origine. Tant’è che, in occasione dei referendum sulla giustizia ...

Rispetto all'idea che ai tempi dii suoi ex colleghi abbiano riservato " un ... Destino delle sue indagini a parte (famose quelle sulle Br in Veneto e sui lavori per ildi Venezia), ......Chiesa Federico Ferrero L'altra grande inchiesta a cui è legato il nome di Nordio è quella sul,... in particolare la procura di Milano, è stato il dibattito sue la sua eredità ...Magistrato in pensione, ha indagato negli anni '80 sulle Brigate Rosse. Protagonista nell'era Tangentopoli, è stato anche titolare dell'inchiesta sul Mose ...Gli audio di Berlusconi potrebbero essere un nuovo genere su Spotify, dal retrogusto di thriller politico: “Berlusconi off the records, la serie”. Ma no, gli audio di Silvio Berlusconi non sono raccon ...