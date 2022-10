Da Strasburgo alla Farnesina | Tajani ministro Esteri e vicepremier

Anche se, con il tempo, Tajani ha rivisto entrambe le sue posizioni e si è dichiarato "sempre antifascista". "La monarchia non è adatta per l'Italia ma funziona altrove: in Spagna, in Olanda", ha ...... prima di essere eletto anelle fila di Forza Italia nel luglio del 1994. Tra i ... battuto al ballottaggioWalter Veltroni , in Europa - il candidato del Partito popolare europeo - è ...