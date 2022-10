Da Empoli ad Empoli | separarsi ha fatto male sia alla Juventus che a Ronaldo

L'ultimo Juve -giocato allo Stadium non riporta a una serata qualunque. Siamo alla seconda giornata della Serie A 2021 - 2022, 28 agosto: appena dopo l'addio quasi improvviso di Cristiano Ronaldo che lascia ...I brianzoli, c he in settimana hanno battuto l'Udinese col risultato di 2 - 3 , nonostante abbiano perso domenica scorsa a, sono risaliti in quattordicesima posizione, che occupano con ...Dal 15 ottobre a oggi si sono verificate 44 intossicazioni che hanno portato all’ospedalizzazione: 22 casi a Firenze, 4 a Prato, 1 a Pistoia e 17 a Empoli. Coinvolto anche tre minori (1 a Empoli e 2 a ...L’undicesima giornata di Serie A si apre all’Allianz Stadium con la sfida Juventus-Empoli (ore 20:45). I bianconeri hanno bisogno della vittoria per proseguire la rincorsa alle parti alte della classi ...