Da domenica l' anticiclone Scipione porta la terza ' Ottobrata'

(Di venerdì 21 ottobre 2022) AGI - Ancora qualche giorno di tempo instabile - soprattutto al nord - poi dal'arrivo dell'porterà temperature quasi estive che toccheranno i 33,34 gradi in Sardegna e in Sicilia. Secondo gli esperti de "Il Meteo.it", "la prossima settimana l'l'Africano sarà superstar e provocherà la. Al momento le previsioni sub-stagionali per le prossime 6 settimane indicano temperature sopra la media del periodo, quindi anche novembre potrebbe iniziare con condizioni calde e soleggiate: un'attenta analisi indica però che la Novembrata, qualora si verificasse, sarebbe più probabile al Centro-Sud". Previste per la prossima settimana "giornate soleggiate e calde con massime fino a 27 gradi al nord, 28-29 gradi al ...

... con un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile e valida per domani sabato 22 ottobre , diverso sarà invece il discorso nella giornata di23, quando una nuova spinta dell'......instabilità verosimili per la prima parte di23 ottobre, le condizioni meteo progrediranno comunque verso un graduale, ma inesorabile miglioramento grazie alla nuova spinta dell'...Meteo - Il passaggio di un cavo perturbato porterà maltempo nella prima parte del Weekend, poi migliora grazie a una nuova spinta dell'Anticiclone ...