Da domenica l' anticiclone Scipione porta la terza ' Ottobrata'

Leggi su agi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) AGI - Ancora qualche giorno di tempo instabile - soprattutto al nord - poi dal'arrivo dell'porterà temperature quasi estive che toccheranno i 33,34 gradi in Sardegna e in Sicilia. Secondo gli esperti de "Il Meteo.it", "la prossima settimana l'l'Africano sarà superstar e provocherà la. Al momento le previsioni sub-stagionali per le prossime 6 settimane indicano temperature sopra la media del periodo, quindi anche novembre potrebbe iniziare con condizioni calde e soleggiate: un'attenta analisi indica però che la Novembrata, qualora si verificasse, sarebbe più probabile al Centro-Sud". Previste per la prossima settimana "giornate soleggiate e calde con massime fino a 27 gradi al nord, 28-29 gradi al ...