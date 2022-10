Cultura | Bergamo e Brescia quarto polo italiano | oltre 3 | 2 mld valore aggiunto

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Milano, 21 ott.(Adnkronos) -, insieme, sono illepere occupazione: a stabilirlo è il recente studio di Fondazione Symbola e Unioncamere, con la collaborazione del Centro Studi delle Camere di commercio Guglielmo Tagliacarne, insieme a Fondazione Cariplo, Regione Marche, Istituto per il Credito Sportivo, 'Io sono2022' presentato nei giorni scorsi a Milano. La 'Capitale della2023', che vede appuntoriunite, rappresenta uno dei principali elementi di traino, in valori assoluti, nell'economiale del nostro Paese e risulta determinante, ...

...come laboratorio di idee e di esperienze innovative intese a capitalizzare il potenziale di...e arte popolare) 2017 Alba (gastronomia) 2019 Biella (artigianato e arte popolare) 2019(...Ma mi chiedo,Capitale della: ma dove Quando un servizio primario è inesistente". Con una flotta di solo quarantuno tassisti aderenti al Consorzio Tassisti artigiani bergamaschi, l'...Milano, 21 ott.(Adnkronos) – Bergamo e Brescia, insieme, sono il quarto polo italiano culturale italiano per valore aggiunto e occupazione: a stabilirlo è il recente studio di Fondazione Symbola e ...Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...