Cristiano Ronaldo | brutta fine | messo fuori rosa? Ecco come risponde

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Finiscedopo lo sfogo nel finale di Manchester United-Tottenham, e orachiede scusa su Instagram. Il portoghese, tornato furioso negli spogliatoi dopo aver rifiutato l'ingresso nei minuti finali del big match dell'Old Trafford, non si allenerà con il gruppo della prima squadra. Tanto che lo ha confermato giovedì un comunicato del club dei Red Devils: "non farà parte delladel Manchester United per la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea. Il resto della squadra è completamente concentrato sulla preparazione per quella partita”. Le scuse disu Instagram Su Instagram, così ha esordito in un post il cinque volte Pallone d'Oro: “ho sempre fatto in tutta ...

Commenta per primo C'eravamo tanto amati ... Sembra al capolinea il rapporto tra l'attaccante portoghesee l'allenatore del Manchester United, Ten Hag .come Nicolò Zaniolo Al momento, al netto della stima unanime degli addetti ai lavori italiani e non solo nei confronti dell'attaccante della Roma, l'unico punto in comune tra il ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-280b5929-2fa3-634f-6c4-23c515a8301 ...RONALDO SU INSTAGRAM - Dopo l'esclusione dai convocati per la gara con il Chelsea in seguito a quanto accaduto con il Tottenham, Cristiano Ronaldo ha ...