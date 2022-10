(Di venerdì 21 ottobre 2022) Parola d'ordine: continuità. L'impressione è che latrache è alle porte voglia ripetersi anche in futuro con lo zoccolo duro fatto dagli stessi protagonisti. Per questo entrambe ...

La Gazzetta dello Sport

Qui Roma Sul fronte giallorosso il primo annuncio che è alle porte (forse durante la sosta per il Mondiale, forse anche prima) è quello di Bryan. Il calciatore ha già raggiunto l'accordo ...A centrocampo torneranno Matic e, con Camara pronto a subentrare. Il guineano sta crescendo in termini di prestazioni, così comeche ricoprirà il ruolo di esterno destro in attesa ... Cristante-Zalewski vs Lobotka-Kvara: Roma-Napoli, sfida tra rinnovi di lusso ROMA - Nella Roma Abraham centravanti davanti a Pellegrini e Zaniolo. Zalewski resta a destra, Matic verso una maglia da titolare. Napoli avanti con il 4-3-3 con Juan Jesus al centro della difesa. In ...Big match all'Olimpico dove la Roma ospiterà il Napoli del grande ex Luciano Spalletti. Mourinho è pronto a rilanciare dal 1' Zaniolo, Spinazzola e Matic ...