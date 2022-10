Covid oggi Lombardia | 6 803 contagi e 28 morti | bollettino 21 ottobre

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 6.803 ida coronavirus in, 212022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 28. I tamponi effettuati sono stati 32.207, per un indice di positività del 21,1%. I decessi in totale dall’inizio pandemia di 42.898. Negli ospedali lombardi sono ricoverati 1.176 positivi (-5) e in terapia intensiva 17 (-3). In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.998, di cui 748 a Milano città, a Bergamo 569, a Brescia 829, a Como 481, a Cremona 298, a Lecco 243, a Lodi 161, a Mantova 264, a Monza e Brianza 586, a Pavia 374, a Sondrio 158 e a Varese 700. L'articolo proviene da Italia Sera.

Il totale dei casi di Covid rilevati dall'inizio della pandemia in Italia è di 23.290.747, indica l'aggiornamento del ministero della Salute. Sono 234 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri ...Sono 1.408 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 10.979 tamponi processati. Ieri i positivi erano 1.520. Il tasso di positività è al 12,8%, in aumento rispetto ...